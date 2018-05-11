Рязанская область к 2030г планирует создать 12 агропромышленных кластеров

11.05.18 15:04

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 мая. Interfax-Russia.ru - Рязанская область до 2030 года намерена провести зонирование сельскохозяйственных территорий по кластерной модели, сообщило министерство промышленности и экономического развития региона.

В частности, будут созданы аграрные кластеры "Зерновой", "Масложировой", "Сахарный", "Картофельный", "Овощной", "Плодово-ягодный", "Молочный", "Мясной", "Птицеводство", "Коневодство", "Аквакультура" и "Экопитание". При их планировании, в том числе, будут учитываться показатели почвенного плодородия.

По замыслу разработчиков, кластер "Плодово-ягодный" будут развивать на территории традиционных Рязанского, Старожиловского и Спасского районов, а также в перспективных Сасовском и Сараевском районах.

В "Молочный" кластер войдут территории традиционных районов - Рязанского, Рыбновского, Касимовского, Захаровского, Кораблинского, Старожиловского, а также перспективных - Ермишинского, Спасского, Шиловского, Пронского, Шацкого, Пителинского, Чучковского, Александро-Невского и Михайловского.

Развитием мясного производства займутся в традиционных районах - Рязанском, Сараевском - и в перспективных: Ермишинском, Шиловском, Сасовском, Шацком, Пителинском, Скопинском, Кадомском, Сапожковском, Рыбновском, Михайловском. Кластер "Птицеводство" планируется создать на территориях традиционных районов - Рязанском, Старожиловском, и в перспективных - Шацком, Александро-Невском и Сапожковском.

Кластер "Коневодство" может возникнуть на территории традиционных районов - Рыбновского, Старожиловского, и в перспективных - Захаровском, Сапожковском. Помимо этого, для развития коневодства будут проведены работы по закреплению качеств в породе "Русская верховая". Также разработчики стратегии предлагают наладить сотрудничество с Международной федерацией конного спорта (Federation Equestre Internationale, FEI), внести Старожиловский конный завод в список организаций FEI, начать участвовать в международных конференциях и выставках и привлекать инвестиции в данную отрасль.

Развитие органического сельского хозяйства в Рязанской области начнется в рамках инновационного кластера "Экопитание", в состав которого планируется включить Кадомский, Ермишинский, Спасский, Шиловский и Клепиковский районы.

"Ключевыми участниками создания рязанского агропромышленного комплекса являются АО "Рязаньзернопродукт", ООО "АСТОН Крахмало-Продукты", ООО Агромолкомбинат "Рязанский", ООО "АПГ Молочный продукт", ООО "ОКА МОЛОКО", ООО "Авангард", АО "Окская птицефабрика", ООО "Вакинское-Агро", ООО "АПК "Русь", АО "Рязанский свинокомплекс", ООО "АгроСоюз Спасск", ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства", ФГБНУ "Научно-исследовательский институт пчеловодства" и ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева"", - говорится в проекте.