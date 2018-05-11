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11.05.18 15:05

В Ленобласти впервые пройдет единая Ночь музеев

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 мая. Interfax-Russia.ru - Акция "Ночь музеев" в Ленинградской области впервые пройдет в едином формате и объединит 15 учреждений, сообщила директор регионального музейного агентства Леся Колесникова на пресс-конференции в пятницу.

"В Ленинградской области находятся 28 музеев, и 15 из них будут принимать участие в акции "Ночь музеев". Это мероприятие не является для нас новшеством, но впервые эта акция пройдет на системном уровне, и в нее объединены не только крупные государственные, но и очень маленькие, муниципальные и частные музеи. Это важный шаг, который поспособствует обмену опытом", - подчеркнула Л.Колесникова.

Специальные программы и новые экспозиции подготовят в большинстве музеев-участников акции. В Гатчине и Выборге между точками "Ночи музеев" будут курсировать автобусы, а в музеи "гатчинского кольца" можно будет попасть по единому билету. В акции впервые примут участие недавно открывшийся музей-панорама "Прорыв" и военный музей Карельского перешейка.

Выборгский объединенный музей-заповедник готовит экскурсию, которая включает в себя башню Ратуши, Старый кафедральный собор и Замковый остров. По сложившейся традиции, экскурсию проведут руководители музея. Мероприятие завершится выступлением гусляров.

Кульминацией "Ночи музеев" в крепости Старая Ладога станет выстрел из пушки XVII века, которую произведут со смотровой площадки Раскатной башни.

"Мы впервые делаем "Ночь музеев" такой массовой, впервые делаем ее самостоятельным проектом. Раньше "Ночи" проводились в отдельных музеях, а сейчас "Ночь" проводится в Ленинградской области. У нас появился свой буклет. Мы сами для себя подняли планку, увеличили масштаб информационной поддержки", - добавил председатель комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский.

Акция "Ночь музеев" пройдет с 19 по 20 мая.

хд ло

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