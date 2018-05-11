Губернатор Кубани докладывает Путину о готовности выполнить "майский указ" президента

11.05.18 15:15

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 мая. Interfax-Russia.ru - Для реализации майского указа валовой региональный продукт (ВРП) Краснодарского края нужно увеличить вдвое, все поручения будут выполнены, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В первую очередь мы понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс", - сказал В.Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По его словам сегодня ВРП края в среднем по итогам прошлого года увеличился на 2,3%. "Исходя из тех задач, которые сегодня уже вы поставили в рамках указа, мы должны ВРП увеличить не на проценты, а в два раза. Сегодня у нас ВРП - 2 триллиона 300 миллиардов (рублей). Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4 триллиона 500 миллиардов, как минимум", - сказал губернатор.

Он отметил, что рост экономики региона должен соответствовать где-то 4% в год, объем промышленной продукции должен быть увеличен как минимум в два раза, производительность труда - в 2,5 раза. "Бюджет региона должен составлять около 600 миллиардов рублей. Хочу вас заверить, исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, мы все поручения выполним", - сказал В.Кондратьев.

Он добавил, что для Кубани принципиально важно сохранить динамику, которую сегодня набрал агропромышленный комплекс.

Губернатор также назвал майский указ президента своевременным и необходимым. "Объективно, как представитель сельского региона, могу сказать, что народ его очень ждал и очень надеется, что он будет реализован", - сказал он.

7 мая В.Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

Как заявил глава государства, выступая на заседании Госдумы 8 мая, в новом "майском указе" поставлены масштабные и амбициозные цели, для их достижения необходима консолидация всего общества.

"Ориентиры заданы, действительно, масштабные и амбициозные, для их достижения необходима консолидация всего общества. Значим вклад каждого", - сказал В.Путин.

По его словам, "речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни наших людей, повышении реальных доходов граждан и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры".

По словам В.Путина, реализация национальных проектов и программ потребует совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти: законодательной и исполнительной, а также всех регионов.

В свою очередь Д.Медведев при утверждении его премьер-министром на том же заседании Госдумы заявил, что объем средств для выполнения майского указа президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть - до 25 трлн рублей.