Конфликт вокруг свалок перекинулся из Волоколамского в соседний Рузский район Подмосковья

11.05.18 15:28

фото Интерфакса

11 мая. Interfax-Russia.ru - Очередное противостояние местных жителей и властей вокруг свалок бытовых отходов возникло в Подмосковье в районе населенных пунктов Сычево и Щелканово Рузского района.

Жители окрестных деревень перекрыли въезд на территорию закрытого участка карьера Сычевского ГОКа, куда 10 мая стали заезжать машины, груженые мусором. К месту проведения стихийной акции протеста прибыли несколько автобусов с полицейскими, передал корреспондент "Интерфакса".

По словам местных активистов, подмосковные власти хотят устроить на территории карьера мусорный полигон взамен расположенного примерно в 25 км полигона в Ядрово, закрытия которого добивались на многочисленных митингах жители Волоколамска.

При этом участники акции отмечают, что новая свалка расположена в 177 метрах от границы городского поселения Сычево, в 500 метрах от местной средней школы и от двух артезианских скважин, берущих воду из подольско-мячковского горизонта, который является основным источником водоснабжения в Волоколамском, Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Подольском, Домодедовском, Воскресенском, Коломенском и Чеховском районах Подмосковья.

Кроме того, рядом протекает река Гряда, которая впадает в Озерну и далее в Рузу и Москву-реку. Таким образом, может произойти загрязнение подземных и поверхностных источников водоснабжения Москвы и Московской области.

Рядом с местом противостояния находится дорожный указатель, согласно которому в 2 км от предполагаемой новой свалки находится Зоопитомник Московского зоопарка.

По словам участников акции, в настоящее время в Рузе проходит встреча представителей местных жителей с руководством Рузского района.

Ранее сообщалось, что в Рузском округе во избежание мусорного коллапса были определены места временного складирования отходов: вблизи Минского шоссе, возле бывшей воинской базы (ориентир д. Петрищево), и вблизи Новорижского шоссе в промзоне бывшего Сычевского ГОК на месте строительства комплекса переработки отходов "Экотехнопарк".

Глава Рузского округа Максим Тарханов отмечал, что по законодательству на временной площадке мусор может находиться до 11 месяцев, по планам администрации это составит 3-4 недели, пока полигоны не начнут системно принимать мусор.

В апреле в администрации округа констатировали наличие проблем с вывозом мусора в муниципалитете. В пресс-службе тогда отметили, что сложности возникли после того как полигоны "Ядрово" (Волоколамский район) и "Храброво" (Можайский район) перестали принимать отходы.

14 апреля "старая" карта (участок) полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, от которой исходил неприятный запах, была закрыта. Начался завоз отходов на "новую" карту, построенную по современным технологиям. Власти пообещали, что на нее будут заходить только "свои машины".