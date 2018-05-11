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11.05.18 15:39
Вход в Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 будет бесплатным
"В Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 вход будет бесплатным, кроме выставки Верещагина",- сообщила гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в пятницу.
При этом она подчеркнула, что количество людей, которые будут пропускаться на выставку, увеличится. "Мы увеличим количество людей, которые в течение одного сеанса будут пропускаться на выставку",- сказала З.Трегулова.
Директор музея сообщила, что Третьяковка готовит другие интересные выставки, например, в здании на Крымском валу будет выставка для детей о Гарри Поттере. "Также там будет работать "Семейная мастерская чародейства и волшебства",- сказала она.
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