Вход в Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 будет бесплатным

11.05.18 15:39

© РИА Новости. А.Соломонов

11 мая. Interfax-Russia.ru - Третьяковская галерея в ходе акции "Ночь в музее", которая пройдёт 19 мая в Москве, увеличит поток людей, желающих пройти на выставку Василия Верещагина.

"В Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 вход будет бесплатным, кроме выставки Верещагина",- сообщила гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в пятницу.

При этом она подчеркнула, что количество людей, которые будут пропускаться на выставку, увеличится. "Мы увеличим количество людей, которые в течение одного сеанса будут пропускаться на выставку",- сказала З.Трегулова.

Директор музея сообщила, что Третьяковка готовит другие интересные выставки, например, в здании на Крымском валу будет выставка для детей о Гарри Поттере. "Также там будет работать "Семейная мастерская чародейства и волшебства",- сказала она.