Фестиваль гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" пройдет под Переславлем-Залесским

11.05.18 16:13

© РИА Новости. Андрей Иглов

11 мая. Interfax-Russia.ru - Выставка хлеба, чемпионат ухи, казачьи забавы и духовные песнопения ждут гостей фестиваля русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" под Переславлем-Залесским в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента туризма Ярославской области.

"На главной сцене прозвучат национальные и духовные песни в исполнении артистов и коллективов из нескольких стран мира. Все желающие смогут посетить выставку хлеба, поучаствовать в молодецких забавах, отведать ухи, сваренной в традициях различных кухонь, повара научат готовить национальные блюда, которыми встречают гостей", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль "Хлеб-да-Сольба" развернется сразу на двух площадках, одна из которых расположена у монастырской стены прямо на берегу реки Сольбы.

"Гости фестиваля узнают все основные секреты гостеприимства", - подчеркнул представитель департамента.

Ду ст