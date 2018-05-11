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11.05.18 16:13
Фестиваль гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" пройдет под Переславлем-Залесским
11 мая. Interfax-Russia.ru - Выставка хлеба, чемпионат ухи, казачьи забавы и духовные песнопения ждут гостей фестиваля русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" под Переславлем-Залесским в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента туризма Ярославской области.
"На главной сцене прозвучат национальные и духовные песни в исполнении артистов и коллективов из нескольких стран мира. Все желающие смогут посетить выставку хлеба, поучаствовать в молодецких забавах, отведать ухи, сваренной в традициях различных кухонь, повара научат готовить национальные блюда, которыми встречают гостей", - сказал собеседник агентства.
Фестиваль "Хлеб-да-Сольба" развернется сразу на двух площадках, одна из которых расположена у монастырской стены прямо на берегу реки Сольбы.
"Гости фестиваля узнают все основные секреты гостеприимства", - подчеркнул представитель департамента.
Ду ст
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