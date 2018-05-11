Правительство Москвы разработает порядок нанесения граффити на здания

11.05.18 16:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 мая. Interfax-Russia.ru - Для нанесения граффити и других изображений на фасады многоквартирных домов и нежилых строений в Москве потребуется согласование с городскими властями в порядке, который разработает правительство города.

Соответствующий проект изменений в закон "О благоустройстве в Москве" внес на рассмотрение депутатов Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте.

Предусматривается, что в случае нанесения изображений на фасады с нарушением установленного порядка лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, обязано его удалить в срок, установленный предписанием уполномоченного органа исполнительной власти города.

Если это предписание не будет выполнено или не удалось установить того, кто нанес граффити, фасад должен будет приведен в порядок собственником здания. Если же и собственник не приведет в порядок фасад, на который нанесли изображение в нарушение установленного порядка, то работы будут проводиться за счет бюджета с последующим возмещением затрат с собственника.