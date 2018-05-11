Объем ипотечного кредитования в Карачаево-Черкесии в I квартале вырос на 77%

11.05.18 16:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 мая. Interfax-Russia.ru - Выдача ипотечных кредитов в Карачаево-Черкесии в I квартале 2018 года увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 600 млн рублей, сообщает региональное отделение Южного ГУ Банка России.

"Население Карачаево-Черкесии в январе-марте 2018 года получило в банках 3,6 млрд рублей кредитов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем кредитования вырос на 47%. Ипотека показала рост на 77%. Всего в I квартале было выдано 600 млн рублей ипотечных кредитов, доля которых в общем объеме розничного кредитования составила 17%", - говорится в сообщении.

Росту ипотечного кредитования способствовало то, что в I квартале 2018 года по сравнению с январем-мартом прошлого года средняя стоимость ипотечного кредита снизилась на 2,3 п.п. - до 9,8%.