Сборку грузовиков FAW в Приморье начало Российско-китайское СП

11.05.18 16:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Производственная компания "Юбо-Сумотори" (г. Артем, Приморский край), совместное предприятие российской группы компаний "Сумотори" и китайского автопроизводителя First Automobile Works (FAW), приступило к сборке грузовых автомобилей под маркой FAW.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ, сборочное производство тяжелой техники грузоподъемностью до 30 тонн налажено на территории производственной базы ООО "Техцентр Сумотори".

"Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов для грузовиков FAW. На сегодняшний день первая партия уже выпущена, произведено и реализовано 16 самосвалов", - говорится в сообщении.

До конца текущего года по лицензии сертифицированного завода-изготовителя ПК "Юбо-Сумотори" рассчитывает выпустить не менее 200 самосвалов.

Ранее сообщалось, что ПК "Юбо-Сумотори" в 2018 году планировала собрать 500 грузовиков FAW, в 2019 году - 2 тыс.

Также сообщалось, что в декабре 2016 года ПК "Юбо-Сумотори" заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадке "Техцентра Сумотори". Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода.

First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в КНР завод, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 год и стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.