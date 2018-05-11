Битва за палату: думские фракции разошлись во мнениях из-за нового главы Счетной палаты
  
Красный маршрут: китайских туристов хотят привлечь на родину Ленина
   
Отложить старость: повышение пенсионного возраста обсудят на законодательном уровне
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
11.05.18 16:33

Сборку грузовиков FAW в Приморье начало Российско-китайское СП

© РИА Новости. Виталий Белоусов
11 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Производственная компания "Юбо-Сумотори" (г. Артем, Приморский край), совместное предприятие российской группы компаний "Сумотори" и китайского автопроизводителя First Automobile Works (FAW), приступило к сборке грузовых автомобилей под маркой FAW.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ, сборочное производство тяжелой техники грузоподъемностью до 30 тонн налажено на территории производственной базы ООО "Техцентр Сумотори".

"Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов для грузовиков FAW. На сегодняшний день первая партия уже выпущена, произведено и реализовано 16 самосвалов", - говорится в сообщении.

До конца текущего года по лицензии сертифицированного завода-изготовителя ПК "Юбо-Сумотори" рассчитывает выпустить не менее 200 самосвалов.

Ранее сообщалось, что ПК "Юбо-Сумотори" в 2018 году планировала собрать 500 грузовиков FAW, в 2019 году - 2 тыс.

Также сообщалось, что в декабре 2016 года ПК "Юбо-Сумотори" заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадке "Техцентра Сумотори". Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода.

First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в КНР завод, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 год и стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.05.18 16:16
Правительство Москвы разработает порядок нанесения граффити на здания
.
  11.05.18 15:39
Вход в Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 будет бесплатным
.
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году
.
  11.05.18 10:26
Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице
.
  11.05.18 10:05
Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году
.
 
   10.05.18 16:38
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей
.
  10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
.
  10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
.
  10.05.18 15:17
Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket