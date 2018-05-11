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11.05.18 16:40
Проект инвестора из КНР в лесной отрасли Бурятии может сорваться из-за протестов населения
Согласно общественной петиции против реализации проекта, проект предусматривает ежегодную заготовку 83,5 тыс. куб. метров леса в Закаменском лесничестве на участках общей площадью 81,566 тыс. га.
"Заготовка древесины будет осуществляться сплошными и выборочными рубками в соответствии с утвержденными проектами освоения лесов на лесных участках, прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением, преобладающая порода - лиственница", - говорится в тексте петиции, адресованной главе Бурятии Алексею Цыденову и главе Закаменского района Сергею Гонжитову.
Подписи под документом на 11 мая поставили более 13,8 тыс. человек.
На фоне протестов населения в правительстве региона в пятницу состоялось совещание, на котором присутствовал инвестор Ли Шубо.
"Важно, чтобы они (жители Закаменского района - ИФ) были согласны. Если есть вопросы, мы готовы рассмотреть другие участки в этом районе или в любых других", - цитирует Ли Шубо пресс-центр правительства Бурятии.
Также в сообщении отмечается, что "тревогу местных жителей вызывает возможное использование участков, где проводятся религиозные обряды, расположены родовые земли, пастбища, истоки местных рек".
Вместе с тем, проект прошел все необходимые экспертизы на региональном и федеральном уровнях и включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
В настоящее время, по данным властей, ведется работа по созданию инфраструктуры для головного предприятия "МТК-Дженькей" на территории другого района - Заиграевского. Непосредственная заготовка сырья начнется не ранее 2020 года, после завершения строительства завода и при условии прохождения госэкспертизы, отмечается в сообщении регионального правительства.
Местных жителей возмутило то, что в Закаменском районе будет вестись только рубка. Причем работа в лесничестве района начнется с момента заключения договоров аренды лесных участков во II-III квартале 2018 года, следует из текста петиции.
"На территории Закаменского района производство лесной продукции, а также глубокая переработка древесины не предусмотрены", - говорится в петиции.
Для урегулирования конфликта власти региона решили создать общественный совет, который будет контролировать ход реализации проекта на всех этапах и учитывать интересы жителей Закаменского района. В его состав могут войти представители исполнительных и правоохранительных органов, общественных организаций, поселений района.
Ранее сообщалось, что "МТК-Дженькей" приобрела земельный участок в Улан-Удэ, на котором рассчитывает построить полностью автоматизированное предприятие по глубокой переработке древесины.
В июне 2017 года инвестор и тогда еще врио главы республики А.Цыденов подписали соглашение о реализации проекта. А.Цыденов тогда отмечал, что лично готов помочь, если у компании "возникнут организационные трудности, проблемы" во время строительства комплекса.
На новом предприятии будет создано 200 рабочих мест. При его выходе на полную мощность налоговые отчисления составят 80 млн рублей в год. Планируется, что основными рынками сбыта для лесоперерабатывающего предприятия станут Китай, Монголия, Иран, а позже - страны Евросоюза.
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