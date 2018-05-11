Движение большегрузов по автодорогам Кубани летом будет ограничено

11.05.18 17:19

© РИА Новости. Илья Питалев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край с 1 июня вводит временное ограничение на движение крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, говорится в сообщении министерства транспорта региона.

Соответствующий приказ был подписан 7 мая 2018 года.

Согласно сообщению, с 1 июня по 31 августа с 9:00 до 21:00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет действовать запрет на движение транспортных средств с массой более 12 тонн на основных автодорогах регионального значения общей протяженностью порядка 850 километров.

Кроме того, в течение курортного сезона 2017 года будет осуществляться регулярный мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог.