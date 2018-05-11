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11.05.18 17:26
Бывший помощник Аксенова возглавил Ялту
Такое решение приняли депутаты горсовета в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в городском совете.
Помимо А.Челпанова на должность претендовал бывший управделами горсовета Ялты Валерий Малашин.
Конкурсная комиссия ранее в пятницу выбрала их среди пяти кандидатов.
А.Челпанову 43 года. С 1999 по 2006 годы проходил службу в органах внутренних дел, с 2006 по 2014 гг.- в органах госохраны, с 2014 по 2016 гг. - военнослужащий. С 2016 по 2018 годы был помощником председателя Совета министров Крыма Сергей Аксенова.
Елена Сотникова, которая возглавляла Ялту с декабря 2017 года (ранее - с середины лета минувшего года - была первым замглавы администрации, исполняла обязанности ее руководителя), в апреле этого года подала в отставку.
В курортной Ялте проживает около 80 тысяч человек.
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