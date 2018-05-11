Бывший помощник Аксенова возглавил Ялту

11.05.18 17:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Руководителем администрации Ялты (Крым) в пятницу избран Алексей Челпанов, который до этого месяц исполнял обязанности главы города.

Такое решение приняли депутаты горсовета в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в городском совете.

Помимо А.Челпанова на должность претендовал бывший управделами горсовета Ялты Валерий Малашин.

Конкурсная комиссия ранее в пятницу выбрала их среди пяти кандидатов.

А.Челпанову 43 года. С 1999 по 2006 годы проходил службу в органах внутренних дел, с 2006 по 2014 гг.- в органах госохраны, с 2014 по 2016 гг. - военнослужащий. С 2016 по 2018 годы был помощником председателя Совета министров Крыма Сергей Аксенова.

Елена Сотникова, которая возглавляла Ялту с декабря 2017 года (ранее - с середины лета минувшего года - была первым замглавы администрации, исполняла обязанности ее руководителя), в апреле этого года подала в отставку.

В курортной Ялте проживает около 80 тысяч человек.