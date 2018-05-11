Кубанский туристско-рекреационный кластер "Абрау-Утриш" включен в федеральную программу развития туризма в России

11.05.18 18:10

Фото сайта администрации Краснодарского края

11 мая. Interfax-Russia.ru - Включение в федеральную программу развития внутреннего туризма в России позволит Краснодарскому краю до 2025 года направить свыше 3 млрд бюджетных и частных инвестиций в перспективные проекты кластера "Абрау-Утриш", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди в пятницу.

"Координационный совет Ростуризма принял решение включить наши проекты в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". За счет привлечения свыше 1 млрд федеральных и краевых средств предлагается реализация двух проектов строительству набережной и пляжа в границах кластера "Абрау-Утриш", а также проект реконструкции систем водоотведения и канализационных очистных сооружений", - сказал Х.Константиниди.

Также, по его словам, в программу планируется включить объекты, строительство которых будет вестись за счет внебюджетных источников.

"Речь идет об инвестиционных проектах по созданию пяти гостиниц и одного ресторана в Анапе и Новороссийске. Предварительный общий объем частных инвестиций составляет свыше 2 млрд рублей", - уточнил министр.

Зона отдыха "Абрау-Утриш" объединяет территории двух муниципальных образований - города-курорта Анапы и Новороссийска. Туристско-рекреационный кластер создавался в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".

Кроме того, в рамках создания кластера планируется построить более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов, а также качественно улучшить ряд пляжей Черноморского побережья.

По информации пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в рамках федеральной программы с привлечением свыше 750 млн рублей из федерального и краевого бюджетов уже построен волногасящий пляж в селе Мысхако, который может единовременно принять свыше 2600 отдыхающих. Также средства направлены на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Анапе.

Одновременно на средства частных инвесторов в границах кластера построены три отеля, водно-развлекательный комплекс и СПА-комплекс. Строительство еще четырех объектов планируется завершить до конца 2018 года.

Туристско-рекреационный кластер "Абрау-Утриш" включен как приоритетный проект в новую стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.