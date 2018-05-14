Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 2,5 км

14.05.18 06:00

© РИА Новости. Евгений Нескромный

14 мая. Interfax-Russia.ru - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко утром в понедельник выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"На вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,5 км. Пепловое облако смещается на 20 км к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.