Трехкилометровый столб пепла поднялся над вулканом Карымский на Камчатке

14.05.18 06:09

© РИА Новости. Евгений Нескромный

14 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся на 50 км к юго-западу от Карымского", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.