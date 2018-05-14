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14.05.18 06:12
Около 700 человек эвакуированы из трех подтопленных сел Усть-Майского района Якутии
"Заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в пунктах временного размещения переместилось 26 человек. По родственникам и знакомым разместились 581 человек, в том числе 133 ребенка. В поселок Усть-Мая на воздушном судне Ми-8 перевезено 65 человек, 49 детей, все разместились у родственников", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего в Усть-Майском районе подтоплено 677 дворовых территорий, в которых проживает 1316 человек, из них 390 детей. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. Протяженность ледохода составляет 476 км. За сутки ледоход продвинулся на 323 км.
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