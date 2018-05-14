Около 700 человек эвакуированы из трех подтопленных сел Усть-Майского района Якутии

14.05.18 06:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Повышение уровня воды на реке Алдан привело к подтоплению свыше 600 дворовых территорий в селах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района Якутии, эвакуировано 677 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

"Заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в пунктах временного размещения переместилось 26 человек. По родственникам и знакомым разместились 581 человек, в том числе 133 ребенка. В поселок Усть-Мая на воздушном судне Ми-8 перевезено 65 человек, 49 детей, все разместились у родственников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в Усть-Майском районе подтоплено 677 дворовых территорий, в которых проживает 1316 человек, из них 390 детей. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. Протяженность ледохода составляет 476 км. За сутки ледоход продвинулся на 323 км.