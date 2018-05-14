14.05.18 06:16

© РИА Новости. Евгений Нескромный

14 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил второй за день столб пепла на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на Карымском произошло в понедельник днем. Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние 30 км от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зафиксировано.

Несколькими часами ранее на Карымском произошел пепловый выброс высотой 3 км над уровнем моря.

Спасатели рекомендуют туристическим организациям не водить людей на маршруты, пролегающие поблизости от Карымского вулкана, для которого установлен один их наиболее высоких - оранжевый - код авиационной опасности.