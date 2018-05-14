Трое участников банды так называемых "приморских партизан" обжаловали приговор суда

14.05.18 06:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 мая. Interfax-Russia.ru - Трое осужденных по делу банды так называемых "приморских партизан", которых суд приговорил к заключению в колонии строгого режима на срок от восьми до 25 лет, обжаловали приговор.

"Поступали основные жалобы от Ковтуна Вадима и его адвоката Сергея Ильина. От Максима Кириллова поступила предварительная жалоба. Также обжаловали приговор адвокаты Оксана и Вячеслав Усовы и их подзащитный Алексей Никитин. Они также подали предварительную жалобу", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева.

По словам адвоката А.Никитина О.Усовой, основная жалоба будет подана после ознакомления с приговором и другими материалами дела

"Жалоба будет интересная. Она перспективна и для Европейского суда", - сообщила агентству адвокат О. Усова.

Обжалование приговора подается через канцелярию Приморского краевого суда и адресовано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда.