Иркутская область в 2018 году потратит на поддержку восьми моногородов 4,7 млрд руб

14.05.18 06:22

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области в 2018 году потратит 4,7 млрд руб. на развитие и поддержку моногородов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Как отмечается, в I квартале из этих средств уже освоено 895,4 млн руб. Деньги преимущественно выделяются на поддержку малого и среднего предпринимательства моногородам (уплата процентов по кредитам, договоров лизинга) и благоустройство.

"В целях улучшения качества предоставления социальных услуг в Минздрав и Минобрнауки России направлены заявки на обучение 45 выпускников моногородов на условиях целевого приема в 2018 году, в том числе по медицинскому профилю 20 человек, по педагогическому - 25 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время статус моногородов Иркутской области имеют Усолье-Сибирское, Шелехов, Саянск, Тулун, Байкальск, Железногорск-Илимский, Черемхово, Усть-Илимск. Из них статус территорий опережающего развития ранее получили Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово.