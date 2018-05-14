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14.05.18 06:22
Иркутская область в 2018 году потратит на поддержку восьми моногородов 4,7 млрд руб
Как отмечается, в I квартале из этих средств уже освоено 895,4 млн руб. Деньги преимущественно выделяются на поддержку малого и среднего предпринимательства моногородам (уплата процентов по кредитам, договоров лизинга) и благоустройство.
"В целях улучшения качества предоставления социальных услуг в Минздрав и Минобрнауки России направлены заявки на обучение 45 выпускников моногородов на условиях целевого приема в 2018 году, в том числе по медицинскому профилю 20 человек, по педагогическому - 25 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время статус моногородов Иркутской области имеют Усолье-Сибирское, Шелехов, Саянск, Тулун, Байкальск, Железногорск-Илимский, Черемхово, Усть-Илимск. Из них статус территорий опережающего развития ранее получили Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово.
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