Поисковики России и США нашли в Приморье обломки американского самолета, разбившегося в 1945 году

14.05.18 06:29

© РИА Новости. Саид Царнаев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолета "Каталина", потерпевшего крушение в 1945 году, сообщил в понедельник представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

Участники экспедиции, используя специальное оборудование, обследовали территорию, выполнили бурение шурфов в местах предполагаемого нахождения обломков.

"Поисковикам удалось извлечь на поверхность образцы обшивки летающей лодки и ряд маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения", - сказал Н.Воскресенский.

Американский самолет PBN-1 "Каталина" отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота потерпел крушение в 1945 году в тайге. В военные годы для нужд советской армии по ленд-лизу было поставлено более 200 таких машин разных модификаций.

Во вторник вертолет армии ВВС и ПВО Восточного военного округа доставит участников экспедиции в приморский город Арсеньев, где, предположительно, в годы холодной войны упал один из американских самолетов.