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14.05.18 08:02
Власти Якутии ввели режим ЧС регионального уровня в трех районах из-за паводка
"С 12 мая 2018 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на территориях Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского районов", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на указ главы Якутии Егора Борисова.
В пресс-службе регионального МЧС также сообщили, что 14 мая министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков прилетит в республику для контроля паводковой ситуации.
По данным управления МЧС России, всего к работам привлечена группировка сил и средств в количестве 608 человек и 139 единиц техники, в том числе 72 плавсредства, из них от МЧС России - 246 человек и 51 единица техники, в том числе 27 плавсредств.
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды на реке Алдан привело к подтоплению свыше 600 дворовых территорий в селах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района Якутии, эвакуировано 677 человек.
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