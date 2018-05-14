Дочь обвиняемого в хищении 4,7 млрд руб. главы Ростехнадзора по СЗФО арестована как предполагаемая соучастница

14.05.18 08:19

© РИА Новости. Виталий Белоусо

14 мая. Interfax-Russia.ru - Дзержинский районный суд Петербурга в воскресенье отправил под арест дочь начальника Северо-Западного управления федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) Григория Слабикова, которая, как и отец, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города в воскресенье.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ. Обвинение Е.Слабиковой предъявлено 11 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в пятницу под арест был отправлен обвиняемый в хищении более 4,7 млрд рублей Г.Слабиков.

Ранее сотрудники экономической полиции и ФСБ провели 13 обысков в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. "Установлено, что 57-летний чиновник Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций. За свое "покровительство" он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Г.Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций (СРО) в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их компенсационных фондов.

Г.Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. До этого он руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, возглавлял Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества. С конца 1990-х годов он работал председателем Фонда имущества Ленинградской области. Ранее, с 1994 по 1998 год, руководил территориальным агентством Федерального управления по делам несостоятельности в Петербурге.