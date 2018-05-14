Весеннее наводнение: почти 700 человек эвакуировали в Якутии из-за паводка
  
Отложить старость: повышение пенсионного возраста обсудят на законодательном уровне
   
Красный маршрут: китайских туристов хотят привлечь на родину Ленина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
14.05.18 08:19

Дочь обвиняемого в хищении 4,7 млрд руб. главы Ростехнадзора по СЗФО арестована как предполагаемая соучастница

© РИА Новости. Виталий Белоусо
14 мая. Interfax-Russia.ru - Дзержинский районный суд Петербурга в воскресенье отправил под арест дочь начальника Северо-Западного управления федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) Григория Слабикова, которая, как и отец, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города в воскресенье.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ. Обвинение Е.Слабиковой предъявлено 11 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в пятницу под арест был отправлен обвиняемый в хищении более 4,7 млрд рублей Г.Слабиков.

Ранее сотрудники экономической полиции и ФСБ провели 13 обысков в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. "Установлено, что 57-летний чиновник Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций. За свое "покровительство" он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Г.Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций (СРО) в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их компенсационных фондов.

Г.Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. До этого он руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, возглавлял Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества. С конца 1990-х годов он работал председателем Фонда имущества Ленинградской области. Ранее, с 1994 по 1998 год, руководил территориальным агентством Федерального управления по делам несостоятельности в Петербурге.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.05.18 14:34
Более 30 вокзалов в 11 городах России во время ЧМ-2018 изменят схемы движения пассажиров
.
  14.05.18 13:19
Жаркая погода с грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели
.
  14.05.18 12:58
247 центров дневного пребывания детей будут работать этим летом в Москве
.
  14.05.18 11:58
Четыре транспортные артерии Москвы соединит крупнейший столичный ТПУ "Рязанская"
.
  14.05.18 11:46
Реновация не повлияет на строительство жилья для очередников - власти Москвы
.
  14.05.18 10:37
Поезд со сквозным проходом "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии метро
.
  11.05.18 16:16
Правительство Москвы разработает порядок нанесения граффити на здания
.
  11.05.18 15:39
Вход в Третьяковскую галерею 19 мая с 18:00 до 23:00 будет бесплатным
.
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket