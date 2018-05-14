Истребители США, вылетевшие сопровождать Ту-95МС, действовали корректно

14.05.18 08:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 мая. Interfax-Russia.ru - Летчики американских истребителей, которые вылетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, действовали корректно, сообщили российские военные летчики.

"Держались лётчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали своё присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии", - пишет в понедельник газета Минобороны РФ "Красная звезда", ссылаясь на командира группы Ту-95МС подполковника Александра Манягина и его заместителя, командира экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майора Александра Юрасова.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полета Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку в воздухе.

В западных СМИ появились сообщения о "перехвате" российских ракетоносцев в районе Аляски американскими истребителями.

Это опроверг в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", - сказал он.