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14.05.18 09:00

Гособвинение представило суду доказательства по всем 60 новым преступлениям "ангарского маньяка" Попкова

© РИА Новости.
14 мая. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд рассмотрел последние два эпизода уголовного дела бывшего милиционера из города Ангарск Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", который был осужден пожизненно за 22 убийства женщин и обвиняется в 60 новых преступлениях, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Государственный обвинитель Александр Шкинев в судебном заседании, прошедшем в понедельник в открытом режиме, представил доказательства по 59-му и 60-му эпизодам преступлений, вменяемых М.Попкову. Это убийство женщины весной 2010 года и покушение на убийство в 1998 году.

Судья Алексей Жигаев сообщил, что судебное расследование на этом не завершено - еще предстоит изучить характеристику обвиняемого и доказательства стороны защиты.

Ранее облсуд продлил М.Попкову заключение под стражей в СИЗО до июня 2018 года.

Как ранее сообщалось, в 1994-2010 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Возле нескольких тел были видны следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин данной марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на М.Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали М.Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал М.Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу - находясь в СИЗО во время суда маньяк написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком", и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.

Второе дело 53-летнего М.Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях , жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера (пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР , пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, М.Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 г.

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