Изменения в поведении подростка, устроившего стрельбу колледже в Новосибирской области, не были вовремя замечены

14.05.18 09:10

© РИА Новости. Владимир Сергеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Педагоги школы, где учился ранее подросток - первокурсник транспортного колледжа в Барабинске в Новосибирской области, не обратили должного внимания на его поведение, заявил врио губернатора региона Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Была возможность со стороны педагогов средней общеобразовательной школы, в меньшей степени - педагогов колледжа обратить внимание на изменения в поведении (подростка - ИФ). Изменения в поведении произошли, но на них своевременно не обратили внимания", - сказал он.

Он также отметил, что с точки зрения работы ЧОП и т.д. "далеко не все меры безопасности в наших образовательных учреждениях реализуются".

Со своей стороны, врио министра образования региона Сергей Федорчук сообщил, что дано поручение провести соответствующую проверку.

Пресс-служба облправительства сообщает, что в настоящее время занятия в колледже ведутся в обычном режиме, двое учащихся колледжа, получивших переломы, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

"Молодой человек, получивший огнестрельное ранение, после стабилизации состояния, был осмотрен специалистами областной клинической больницы и переведен в областную больницу для прохождения дальнейшего лечения", - говорится в сообщении.