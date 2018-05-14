Уголовное дело об убийстве девушки возбуждено в Красноярском крае

14.05.18 09:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело об убийстве 18-летней девушки возбудили в Красноярском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По данным ведомства, 11 мая девушка выехала на такси из Минусинска, где она училась в колледже, в поселок Краснотуранск к родителям.

"Днем 13 мая в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск волонтеры обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время разыскивается таксист, с которым ехала девушка. Следствие располагает информацией о том, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство.

В свою очередь волонтеры общественной организации "Поиск пропавших детей. Красноярск", которые разыскивали девушку, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь", что автомобиль таксиста найден в дачном массиве в пригороде Красноярска.

По словам собеседника агентства, автомобиль был не заперт, следов совершения преступления внутри не было.