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14.05.18 09:29
Уголовное дело об убийстве девушки возбуждено в Красноярском крае
По данным ведомства, 11 мая девушка выехала на такси из Минусинска, где она училась в колледже, в поселок Краснотуранск к родителям.
"Днем 13 мая в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск волонтеры обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время разыскивается таксист, с которым ехала девушка. Следствие располагает информацией о том, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство.
В свою очередь волонтеры общественной организации "Поиск пропавших детей. Красноярск", которые разыскивали девушку, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь", что автомобиль таксиста найден в дачном массиве в пригороде Красноярска.
По словам собеседника агентства, автомобиль был не заперт, следов совершения преступления внутри не было.
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