Безработица в Челябинской области в 2018г может вернуться на докризисный уровень - власти

14.05.18 09:34

© РИА Новости. Михаил Фомичев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области в 2018 году, по прогнозам, вернется на докризисный уровень, заявил агентству "Интерфакс-Урал" начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

"К октябрю, с завершением летнего сезона, мы ожидаем порядка 20 тыс. официально зарегистрированных безработных. Это минимальный показатель, наверное, с 2007 года", - сказал В.Смирнов.

По его данным, только с начала мая количество безработных в Челябинской области уменьшилось на 1000-1200 человек.

"В целом в период праздничных мероприятий работодатели снижают свою активность. Но количество вакансий в мае даже немного выросло", - отметил В.Смирнов.

Численность безработных в Челябинской области на данный момент составляет 24 тыс. 958 человек.