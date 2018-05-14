Прокуратура проверит соблюдение противопожарных норм компанией, чьи работники погибли на пожаре в ЯНАО

14.05.18 09:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

14 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку по факту пожара в городе Муравленко, унесшего жизни четырех человек.

Пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщает, что погибшие являлись работниками ООО "Юграстройсервис".

В ходе проверки предстоит выяснить, как компания и индивидуальный предприниматель - собственник здания соблюдали правила пожарной безопасности, охраны труда, миграционного и градостроительного законодательства.

Как сообщалось, пожар произошел на втором этаже административно-бытового здания, расположенного в промышленной зоне, в ночь на воскресенье. Погибли четверо мужчин, еще один с ожогами был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).