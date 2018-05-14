Законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций и содействие граждан РФ их внесен в Думу

14.05.18 09:53

© РИА Новости. Илья Питалев

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций и содействие граждан РФ их введению поступил в Госдуму

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.

Законопроект размещен в понедельник в базе данных нижней палаты.

Его инициировали спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации), лидеры всех четырех фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия") и его первый заместитель по фракции Андрей Исаев, Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников.

Согласно проекту закона, глава 20 УК РФ дополняется новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введённых иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией".

Если гражданину РФ, зарегистрированным в России юридическим лицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также подконтрольным им лицам (российские частные и публичные субъекты) отказано в совершении обычных хозяйственных операций и сделок - в рамках исполнения антироссийских санкций - такого рода действия наказываются штрафом до 600 тыс. руб., ограничением либо лишением свободы до четырех лет. Предусмотрена также возможность наказания принудительными работами на срок до четырех лет.

Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

В данном случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб., либо назначаются принудительные работы на срок до трех.

Как подчёркивается в пояснительной записке, это законодательная инициатива направлена "на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан РФ, прав и законных интересов российских юридических лиц". Указывается также, что законопроект разработан в целях реализации другого федерального закона - "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", или, как его называют, о контрсанкциях.

Ранее В.Володин сообщил журналистам, что синхронно с этим законопроектом Госдума до конца мая планирует принять в целом и поправки в Уголовный кодекс РФ.

Предполагается, что 15 мая пройдёт первое чтение законопроекта о контрсанкциях, 17 мая состоится первое чтение поправок в Уголовный кодекс РФ, а 22 мая оба законопроекта будут рассмотрены во втором чтении. На 24 мая планируется третье чтение этих законодательных инициатив, сказал В.Володин в минувшую пятницу.