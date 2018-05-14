Спасатели эвакуировали двух человек с дрейфующего во льдах катера в Югре

14.05.18 10:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 мая. Interfax-Russia.ru - Два человека были эвакуированы спасателями с застрявшего во льдах катера в Ханты-Мансийском районе Югры, говорится в сообщении "Центроспас-Югория".

По данным ведомства, сигнал с просьбой о помощи поступил спасателям с катера КС-104 в субботу, 12 мая.

"Спасатели выезжали в район устья протоки Неулевой (ХМАО - ИФ) для эвакуации двух человек с застрявшего во льду катера. Люди эвакуированы в окружной центр в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация были затруднена большим нагромождением льда, не позволявшим спасателям безопасно подойти к судну.

В настоящее время на реках Югры начался ледоход. В ряде районов региона на небольших водоемах открыт судоходный сезон, а крупные реки - Обь и Иртыш - еще не полностью освободились ото льда.