Пожар на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 в Казани потушен

14.05.18 10:15

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшем в районе бывшего завода ЖБИ-3 в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в понедельник.

"Пожар ликвидирован в 9:41 мск. Горели три емкости: 100 куб. м толуола, 50 куб. м ацетона и 40 куб. м изобутанола", - уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 в Казани горят емкости с краской. Пожарные работали по четвертому номеру вызова.

Площадь пожара составила порядка 100 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет.