Северный олененок родился в зоопарке Удмуртии

14.05.18 10:26

© РИА Новости. Александр Лыскин

14 мая. Interfax-Russia.ru - Посетители зоопарка Удмуртии теперь могут увидеть детеныша северных оленей, сообщает пресс-служба учреждения.

"В семье северных оленей пополнение. Очаровательная малышка родилась в майские праздники, и каждый посетитель уже может видеть на прогулке это чудо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая жительница зоопарка "очень игривая и любознательная, но всегда держится около мамы".

"Мама Юта по пятам следует за своей дочуркой и оберегает ее", - отмечает пресс-служба.