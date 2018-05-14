Поезд со сквозным проходом "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии метро

14.05.18 10:37

© РИА Новости. Эмин Джафаров

14 мая. Interfax-Russia.ru - На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили поезд нового поколения "Москва", имеющий сквозной проход через весь состав, сообщает сайт столичной мэрии в понедельник

"Поезд "Москва"" начал следовать на одной из самых загруженных линий метро - Калужско-Рижской. По будням ею пользуются порядка 1,1 млн пассажиров. Состав нового поколения на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров станут комфортнее", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Обновление поездов на Калужско-Рижской линии началось в конце 2017 года, теперь по ветке ходят десять составов "Ока". Еще один поезд "Москва" запустят на линии в течение месяца.

В настоящее время в столичной подземке курсируют 45 поездов "Москва", 44 из которых - по Таганско-Краснопресненской линии. Подвижной состав закупается по контракту жизненного цикла, предусматривающему их обслуживание в течение 30 лет за счет производителя.