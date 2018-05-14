Врио нижегородского губернатора Никитин в 2017 году заработал более 15 млн рублей

14.05.18 11:00

© РИА Новости. Антон Денисов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обнародовал сведения о своих доходах за 2017 год и имуществе.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства региона, доход Г.Никитина в прошлом году составил 15 млн 737 тыс. 696,32 рубля.

В собственности главы региона есть земельный участок площадью 1500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв.м и квартира площадью 143,7 кв.м. Все объекты расположены в России.

Также Г.Никитину принадлежат две автомашины: ВАЗ-21011 и "УАЗ-Патриот".

В пользовании врио нижегородского губернатора - квартира площадью 56,7 кв.м и дом площадью 801,7 кв.м.

Супруга Г.Никитина заработала в 2017 году 38 млн 763 тыс. 386,04 рубля. В ее собственности находятся две квартиры площадью 143,8 и 38 кв.м, а также два машиноместа площадью 18,3 и 11,7 кв.м. Все объекты недвижимости находятся в России.

Также супруга врио нижегородского губернатора владеет легковым автомобилем BMW X3. В ее пользовании находятся квартира площадью 56,7 кв.м и дом площадью 801,7 кв.м.

Двое несовершеннолетних детей супругов Никитиных недвижимости или транспортных средств не имеют.