|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.05.18 11:00
Врио нижегородского губернатора Никитин в 2017 году заработал более 15 млн рублей
Согласно информации, опубликованной на сайте правительства региона, доход Г.Никитина в прошлом году составил 15 млн 737 тыс. 696,32 рубля.
В собственности главы региона есть земельный участок площадью 1500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв.м и квартира площадью 143,7 кв.м. Все объекты расположены в России.
Также Г.Никитину принадлежат две автомашины: ВАЗ-21011 и "УАЗ-Патриот".
В пользовании врио нижегородского губернатора - квартира площадью 56,7 кв.м и дом площадью 801,7 кв.м.
Супруга Г.Никитина заработала в 2017 году 38 млн 763 тыс. 386,04 рубля. В ее собственности находятся две квартиры площадью 143,8 и 38 кв.м, а также два машиноместа площадью 18,3 и 11,7 кв.м. Все объекты недвижимости находятся в России.
Также супруга врио нижегородского губернатора владеет легковым автомобилем BMW X3. В ее пользовании находятся квартира площадью 56,7 кв.м и дом площадью 801,7 кв.м.
Двое несовершеннолетних детей супругов Никитиных недвижимости или транспортных средств не имеют.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket