Обвиняемый в убийстве матери и сестры житель Петербурга задержан после попытки скрыться в Краснодарском крае

14.05.18 11:06

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодарском крае фигуранта уголовного дела об убийстве матери и сестры в общежитии на севере Петербурга, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу в понедельник.

Уголовное дело об убийстве двух человек было возбуждено после обнаружения вечером 10 мая тела студентки петербургского вуза 1995 года рождения и ее матери 1967 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в комнате одного из общежитий на территории Выборгского района города.

"Установлено, что к совершению указанного преступления причастен несовершеннолетний 2000 года рождения. 13 мая он был задержан на территории Краснодарского края. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, обвиняемый рано утром 7 мая молодой человек поссорился с матерью и сестрой и убил их ножом, после чего попытался скрыться.