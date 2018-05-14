В КС не располагают сведениями о планах Зорькина покинуть пост председателя суда

14.05.18 11:17

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Конституционном суде РФ не комментируют сведения о планах председателя Валерия Зорькина покинуть свой пост.

"Такой информацией мы не располагаем, а слухи не комментируем", - сказали в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее СМИ сообщили, что В.Зорькин намерен в этом году покинуть пост председателя КС по состоянию здоровья, а его место, якобы, может занять начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева.

В.Зорькин является председателем КС с марта 2003 года.