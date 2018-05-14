Реновация не повлияет на строительство жилья для очередников - власти Москвы

14.05.18 11:46

© РИА Новости. Максим Блинов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Реализация программы реновации жилья в Москве не скажется на объемах квартир, выделяемых для очередников, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В адресно-инвестиционной программе ничего не изменилось - мы как строили по 600-700 тыс. кв.м жилья для очередников, так и будем строить в предстоящие годы", - сказал А.Бочкарев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что в ближайшие годы в связи со стартом программы реновации объемы строящегося жилья в столице за счет городского бюджета будут увеличены.

"Необходимость возводить жилье в скором времени вырастет на 1,5 млн кв.м в год, что, конечно же, потребует от строителей еще большего напряжения в работе", - добавил А.Бочкарев.

Он подчеркнул, что из-за этого острее будет ощущаться дефицит рабочих кадров, который строительный комплекс испытывает уже сегодня.

"Будем набирать и готовить строителей не только из числа жителей столичного региона, но и других краев и областей России, ничего страшного в этом не вижу", - пояснил глава департамента.