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14.05.18 11:46
Реновация не повлияет на строительство жилья для очередников - власти Москвы
"В адресно-инвестиционной программе ничего не изменилось - мы как строили по 600-700 тыс. кв.м жилья для очередников, так и будем строить в предстоящие годы", - сказал А.Бочкарев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.
Он отметил, что в ближайшие годы в связи со стартом программы реновации объемы строящегося жилья в столице за счет городского бюджета будут увеличены.
"Необходимость возводить жилье в скором времени вырастет на 1,5 млн кв.м в год, что, конечно же, потребует от строителей еще большего напряжения в работе", - добавил А.Бочкарев.
Он подчеркнул, что из-за этого острее будет ощущаться дефицит рабочих кадров, который строительный комплекс испытывает уже сегодня.
"Будем набирать и готовить строителей не только из числа жителей столичного региона, но и других краев и областей России, ничего страшного в этом не вижу", - пояснил глава департамента.
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