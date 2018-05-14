Четыре транспортные артерии Москвы соединит крупнейший столичный ТПУ "Рязанская"

14.05.18 11:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 мая. Interfax-Russia.ru - Строящийся в Москве крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" объединит все виды общественного транспорта столицы, для жителей района Нижегородский там запланировано возведение центра "Мои документы", сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход строительства ТПУ.

"Сегодня в Москве полным ходом идет сооружение крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит две станции метро, станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформу Горьковского направления железной дороги и наземный общественный транспорт", - сказал мэр.

По его словам, ТПУ будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК. Основой узла станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

"Для организации пересадки на Горьковское направление железной дороги в настоящее время ведутся работы по переносу платформ остановочного пункта "Карачарово" на 550 метров в западном направлении - ближе к станции МЦК. Завершить эти работы планируется в начале 2019 года", - добавил С.Собянин.

Коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включать торговый центр и комплекс апартаментов с офисами и паркингом. Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки для автомобилей, следующих в город по Рязанскому проспекту.

Мэр также отметил, что "на ТПУ "Рязанская" будет открыт центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района". Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов узла, им будут пользоваться около 400 тысяч пассажиров в сутки.