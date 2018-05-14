Восточный обход Саранска введен в эксплуатацию

14.05.18 12:09

© РИА Новости. Евгений Самарин

14 мая. Interfax-Russia.ru - Восточный обход Саранска протяженностью 16 км и стоимостью 6 млрд рублей введен в эксплуатацию в Мордовии, сообщает пресс-служба президента республики.

Восточный обход Саранска соединяет между собой в единую транспортную сеть радиально подходящие к городу автомобильные дороги федерального и регионального значения и обеспечивает вывод транзитного транспорта за границы застройки столицы республики, минуя центральную часть города, поясняется в сообщении.

Новая автомагистраль включает две разноуровневые развязки, 4 путепровода и 6 мостов, в том числе эстакаду через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров.

Также сообщается, что Восточный обход Саранска станет основной транспортной артерией при проведении чемпионата мира по футболу - дорога обеспечивает транспортную связь аэропорта Саранска и перехватывающей парковки со стадионом, гостиницами и фанзоной, расположенной в центре города.

"Сегодня дороги Мордовии - и местные, и региональные, и федеральные - являются одними из лучших в стране. Это признают все, кто ими пользуется", - цитирует пресс-служба и.о. министра транспорта РФ Максима Соколова, присутствовавшего на церемонии.

Строительство автомагистрали велось 6 лет.

Глава республики Владимир Волков и М.Соколов также торжественно окрыли аэропорт Саранска, который принял первый рейс еще в феврале текущего года.

Как сообщалось, в ходе модернизации аэропортового комплекса построено два терминала - постоянный для внутренних линий и временный для международных линий, проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением мест стоянок воздушных судов. Аэропорт Саранска может принимать большинство эксплуатируемых типов воздушных судов.

Действовавший до реконструкции аэропорт Саранска с 2015 года имел статус международного. Власти республики рассчитывают сохранить международный статус аэропорта и после проведения ЧМ.