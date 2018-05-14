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14.05.18 12:16

Теплую погоду в Петербурге и Ленобласти испортят кратковременные дожди

© РИА Новости. Мария Ващук
14 мая. Interfax-Russia.ru - Кратковременные дожди пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне потепления, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В течение недели по территории Ленинградской области сохранится теплая погода. В начале недели ее продолжит определять антициклон, осадков не ожидается. Температура воздуха днем до плюс 25-30 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

С середины недели местами по области пройдут кратковременные дожди. Ветер восточного направления 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14 градусов, днем плюс 20-25 градусов Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге неделя начнется без осадков. Температура воздуха плюс 27-29 градусов. С середины недели в дневные часы местами кратковременные дожди, температура воздуха ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 23-25 градусов.

Ранее главный синоптик северной столицы Александр Колесов сообщил, что 13 мая в Петербурге был установлен температурный рекорд. Днем воздух прогрелся до плюс 27,7 градусов, что на две десятых больше, чем в 2010 году. В понедельник синоптик также ожидает температурного рекорда; воздух может прогреться до плюс 28 градусов.

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