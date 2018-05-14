Хореографический фестиваль собрал в Курске более 150 участников из разных стран мира

14.05.18 12:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Международный молодежный хореографический фестиваль в Курске на выходных посетило более 150 человек из России, Эквадора, Ганы, Конго, Анголы, Туркменистана, Шри-Ланки, Кот-Д‘Ивуа, сообщается на сайте Курского городского собрания.

Цель фестиваля - создать площадку для развития международного молодежного сотрудничества, на которой представители разных стран смогли бы познакомить широкую аудиторию с особенностью культуры своей Родины, а также продемонстрировать талант.

Участники фестиваля подготовили 25 номеров хореографической и этнической направленности, посетили мастер-классы по хореографии. Также у них была возможность пообщаться с победителями и финалистами популярного танцевального телепроекта.