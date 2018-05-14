Кудрин согласился возглавить Счетную палату

14.05.18 12:43

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин дал согласие на предложение "единороссов" занять пост руководителя Счетной палаты, сообщил "Интерфаксу" в понедельник один из участников заседания президиума фракции, которое проходит в Госдуме.

"Да, согласился", - сообщил он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Как стало известно ранее, в конце прошлой недели А.Кудрину "Единая Россия" предложила возглавить Счетную палату РФ и пригласила его на заседание своего президиума в понедельник. Пост руководителя этой структуры освободится в ближайшие дни в связи с предстоящим назначением Татьяны Голиковой вице-премьером - ее кандидатуру предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.

С Д.Медведевым согласовано и предложение относительно нового кадрового назначения А.Кудрина, сообщил в пятницу "Интерфаксу" лидер парламентского большинства в Госдуме Сергей Неверов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что А.Кудрин будет хорошим руководителем Счетной палаты - по его словам, "карманный председатель" никому не нужен. Заседание президиума фракции продолжается.