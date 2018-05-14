Отели столицы на время ЧМ-2018 уже заняты на 86%

14.05.18 13:05

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Номерной фонд столичных гостиниц на время проведения Чемпионата мира по футболу, который начнётся через месяц, уже занят на 86%, сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"В 1323 средствах коллективного размещения, которые официально зарегистрированы в Москве, порядка 86% мест уже забронированы", - сказал он.

Таким образом, по словам Н.Гуляева, возможность найти место в отелях Москвы на время чемпионата ещё есть.

Он напомнил, что открытие чемпионата состоится 14 июня в "Лужниках" с матча сборных России и Саудовской Аравии.

"Те, кто не является обладателями билетов на ЧМ, приглашаем на простор матчей в официальную фан-зону на площадь перед главным зданием МГУ, где вмещается 25 тыс. зрителей. Вход туда бесплатный", - отметил Н.Гуляев.