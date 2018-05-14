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14.05.18 13:31
Три микрорайона Кирова частично подтоплены в Кирове из-за паводка
За выходные уровень воды в реке Вятке вырос на 14 см и составил плюс 463 см от нулевого поста.
"По прогнозам, 15 либо 16 мая паводок достигнет своего пика, поднявшись еще на несколько сантиметров, а затем вода начнет уходить", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Кирове подтоплено несколько дворовых территорий и приусадебных участков в микрорайонах КМДК, Дымково, Красной Звезды.
"На самых низких территориях - в поселке Широковском - подтоплено 8 дворов и затоплена дорога. Уровень воды над дорожным полотном в среднем - 15 см, на самых низких участках (возле первых домов) - до 90 см. Но ни в один дом вода на сегодня не зашла", - говорится в сообщении.
Из-за подтоплений жители поселка передвигаются по затопленной части на личных лодках-плоскодонках либо пешком в резиновых сапогах.
В прошлом году четыре микрорайона Кирова частично подтоплены паводком.
В связи с весенним половодьем в Кировской области вводился режим ЧС.
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