Три микрорайона Кирова частично подтоплены в Кирове из-за паводка

14.05.18 13:31

© РИА Новости. Денис Тырин

14 мая. Interfax-Russia.ru - Пик паводка в Кирове ожидается в ближайшие два дня, сообщается на сайте администрации города в понедельник.

За выходные уровень воды в реке Вятке вырос на 14 см и составил плюс 463 см от нулевого поста.

"По прогнозам, 15 либо 16 мая паводок достигнет своего пика, поднявшись еще на несколько сантиметров, а затем вода начнет уходить", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Кирове подтоплено несколько дворовых территорий и приусадебных участков в микрорайонах КМДК, Дымково, Красной Звезды.

"На самых низких территориях - в поселке Широковском - подтоплено 8 дворов и затоплена дорога. Уровень воды над дорожным полотном в среднем - 15 см, на самых низких участках (возле первых домов) - до 90 см. Но ни в один дом вода на сегодня не зашла", - говорится в сообщении.

Из-за подтоплений жители поселка передвигаются по затопленной части на личных лодках-плоскодонках либо пешком в резиновых сапогах.

В прошлом году четыре микрорайона Кирова частично подтоплены паводком.

В связи с весенним половодьем в Кировской области вводился режим ЧС.