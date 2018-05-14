Начальник медсанчасти УФСБ по Дагестану назначен министром здравоохранения республики

14.05.18 13:42

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра здравоохранения республики, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"Сегодня коллективу Минздрава республики врио главы Дагестана В.Васильев представил нового руководителя Гаджиибрагимова Джамалудина Алиевича, который ранее был начальником медсанчасти управления ФСБ России по республике", - сказала З.Муртазалиева.

Ранее эту должность с 2013 года занимал Танка Ибрагимов. Его заявление об отставке В.Васильев принял в начале апреля 2018 года.

Д.Гаджиибрагимов является уроженцем Табасаранского района Дагестана. Доктор медицинских наук, 53 года, с февраля 2014 года возглавлял медсанчасть УФСБ по республике.