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14.05.18 13:42
Начальник медсанчасти УФСБ по Дагестану назначен министром здравоохранения республики
"Сегодня коллективу Минздрава республики врио главы Дагестана В.Васильев представил нового руководителя Гаджиибрагимова Джамалудина Алиевича, который ранее был начальником медсанчасти управления ФСБ России по республике", - сказала З.Муртазалиева.
Ранее эту должность с 2013 года занимал Танка Ибрагимов. Его заявление об отставке В.Васильев принял в начале апреля 2018 года.
Д.Гаджиибрагимов является уроженцем Табасаранского района Дагестана. Доктор медицинских наук, 53 года, с февраля 2014 года возглавлял медсанчасть УФСБ по республике.
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