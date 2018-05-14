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14.05.18 13:53
ЕС расширил санкции в отношении России за проведение президентских выборов на территории Крыма
"В результате организации Российской Федерацией президентских выборов в Крыму и Севастополе, Совет счел, что пять человек должны быть добавлены к списку лиц, компаний и органов, являющихся объектом ограничительных мер", - сказано в юридическом акте, опубликованном в понедельник.
В список вошли заместитель избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Крыма Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь избирательной комиссии Севастополя Анастасия Капранова.
В акте сообщается, что он вступил в силу в понедельник, 14 мая.
Ранее введенные ЕС санкции одобрил президент Украины Петр Порошенко.
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