ЕС расширил санкции в отношении России за проведение президентских выборов на территории Крыма

14.05.18 13:53

© РИА Новости. Владимир Сергеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Совет ЕС в понедельник принял решение добавить к санкционному списку в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины пять физических лиц.

"В результате организации Российской Федерацией президентских выборов в Крыму и Севастополе, Совет счел, что пять человек должны быть добавлены к списку лиц, компаний и органов, являющихся объектом ограничительных мер", - сказано в юридическом акте, опубликованном в понедельник.

В список вошли заместитель избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Крыма Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь избирательной комиссии Севастополя Анастасия Капранова.

В акте сообщается, что он вступил в силу в понедельник, 14 мая.

Ранее введенные ЕС санкции одобрил президент Украины Петр Порошенко.