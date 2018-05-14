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14.05.18 14:17

Транспортная стратегия России будет обновляться, в том числе с учетом Крыма

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 мая. Interfax-Russia.ru - Стратегия развития транспортной системы РФ будет обновляться, заявил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов.

"В (действующем - ИФ) варианте она до 2030 г., сейчас мы, наверное, будем готовить поправки до 2035 г. В любом случае, это необходимо, потому что документ утвержден еще с 2014 г., он не учитывал даже транспортной связанности Крыма. Поэтому в любом случае необходимо отразить ряд моментов, в том числе современный тренд на развитие беспилотных транспортных средств: в 2014 г. об этом не говорилось практически нигде", - сказал он журналистам в понедельник.

Кроме того, по словам министра, в новой стратегии будет отражен проект строительства транспортного перехода на Сахалин. Это будет сделано "в связи (с необходимостью - ИФ) стабильной работы транспортной системы" и "транспортной связанности". "Впрямую каких-то конкретных транспортных объектов в поручении президента (РФ - ИФ) нет, также не говорилось (о них - ИФ) и в послании Федеральному собранию. Но строительство моста на Сахалин в любом случае отражено в документах стратегического планирования, в стратегии развития транспортной системы РФ, утверждено правительством", - сказал он.

"Насколько мне известно, эксперты, консультанты, проектировщики рассматривали все варианты, включая, в том числе, и строительство туннеля, но предпочтение на данный момент - экономическое и со строительной точки зрения - отдается варианту моста. Их тоже несколько - как минимум три основных, дополнительных - больше десяти", - уточнил министр.

Он напомнил, что в инвестиционной программе ОАО "Российские железные дороги" на 2018 г. заложены средства на подготовку технико-экономического обоснования проекта и более детальной его проработки. "Будет дан анализ ТЭО. Более подробно и точно можно будет говорить по итогам 2018 г.", - отметил М.Соколов.

"Пока речь идет о железнодорожном (переходе - ИФ), но в рамках того бюджета, который есть у РЖД на этот год, будут рассмотрены дополнительные варианты. Когда будут решения, можно будет говорить о каких-то сроках и более точных финансовых параметрах. С учетом строительства подходов - а это в общей сложности более 580 км - стоимость проекта в целом будет составлять несколько сотен миллиардов рублей. Это очень ответственное, взвешенное решение (о реализации проекта - ИФ), которое должно приниматься не только на уровне министерства транспорта, а в первую очередь правительством и, возможно, президентом", - заявил глава Минтранса.

Проект предусматривает прокладку магистрали от станции Селихин на Байкало-Амурской магистрали до островной станции Ныш (585 км) с мостом через пролив Невельского (9 км с учетом подходов). Планы по его реализации в такой конфигурации прописаны в Стратегии развития ж/д транспорта до 2030 г. и Стратегии социально экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. "(В сентябре 2017 г. - ИФ) президент РФ Владимир Путин отметил важность строительства ж/д перехода на Сахалин в контексте серьезной модернизации транспортной инфраструктуры Дальнего Востока", - напоминали при этом РЖД.

Осенью в пояснительной записке к проекту инвестиционной программы компании на ближайшую трехлетку "Российские железные дороги" отмечали, что в 2018-2020 гг. планируют направить на строительство железнодорожной линии с переходом на Сахалин 7 млрд руб. (в 2018 г. 1 млрд руб., в 2019 г. - 2,5 млрд руб., в 2020 г. - 3,5 млрд руб.). При этом, правда, монополия уточняла, что объемы инвестиций могут быть уточнены после подготовки технико-экономического обоснования. При этом в январе М.Соколов говорил, что РЖД будет трудно реализовать проект без государственной поддержки.

Как отмечали РЖД, строительство линии позволило бы обеспечить "устойчивую транспортную доступность Сахалина", развивать на острове железнодорожное сообщение, а также портовые мощности. В то же время, в ноябре в интервью "Коммерсанту" замглавы Минтранса Алан Лушников отмечал, что проект предполагает грузопоток в размере всего 9,2 млн тонн к 2030 г. "Если говорить про груз, то на Сахалин - 5,9 млн тонн, а обратно - 3,3 млн тонн", - заявлял он, добавляя, что "не всегда эффективность измеряется тоннами".

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