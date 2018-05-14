Системы водоснабжения реконструируют в десяти поселениях Ставрополья в 2019 году

14.05.18 14:26

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14 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края в нынешнем году направят порядка 500 млн рублей на модернизацию водоснабжающих систем в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы края.

"Заложенные на текущий год 500 млн рублей консолидированного бюджета позволят построить и реконструировать системы водоснабжения десяти населенных пунктов Ставрополья. В их числе - поселения в Шпаковском районе, город Новоалександровск и село Юца Предгорного района", - сказал сотрудник пресс-службы.

В частности, артезианская скважина производительностью свыше 800 кубометров воды за сутки появится в селе Каясула, две водозаборные скважины производительностью более 280 кубометров в сутки построят в селе Отказном, строительство водопроводной сети для нескольких десятков участков осуществят в хуторе Демино, а также обустроят площадку накопительного резервуара с установкой сооружения для очистки воды в селе Московском.

Кроме того, часть бюджетных средств - более 60 млн рублей распределят между муниципалитетами края. Они, в свою очередь, направят их на бурение скважин и строительство разводящих сетей, что позволит обеспечить водой 13 тысяч жителей края.

Собеседник агентства добавил, что в начале текущего года централизованное водоснабжение налажено в нижней части села Татарка. Там построен четырехкилометровый водовод, к которому будут подключены 2,7 тысяч жителей в 827 домовладениях. На сегодняшний день подключена большая часть жителей села - 500 домов.

"Раньше жители села, чьи дома расположены в нижней части Татарки, испытывали острую нехватку воды в весенне-летний период, использовали воды из водозаборных сооружений - каптажей - и были недовольны ее качеством. Теперь эта проблема устранена", - отметили в пресс-службе.

Полностью завершить работы по подключению жителей нижней Татарки к новому водоводу планируется до июля 2018 года.

В министерстве ЖКХ края агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что работы по обеспечению водой населенных пунктов края, запланированные на текущий год, охватят более 115 тысяч местных жителей.