Более 30 вокзалов в 11 городах России во время ЧМ-2018 изменят схемы движения пассажиров

14.05.18 14:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 мая. Interfax-Russia.ru - Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на железнодорожных вокзалах принимающих матчи городов изменятся схемы движения пассажиров, сообщается в пресс-релизе РЖД, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"С 25 мая по 25 июля 2018 года изменятся маршруты прохода пассажиров 31 железнодорожного вокзала в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу в России. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности - каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля", - говорится в сообщении.

Так, например, на Курском вокзале в столице будут закрыты выходы на платформы из тоннельного перехода, соединяющего вокзал и улицу Казакова. Пассажирам для посадки в поезда необходимо пройти входной контроль в здании вокзала и воспользоваться любым из двух подземных переходов, говорится в релизе РЖД.

Сообщается, что на вокзалах будет установлено дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы будут оборудованы новыми навигационными указателями.

В Москве изменения маршрутов движения пассажиропотоков коснутся следующих вокзалов: Курский, Казанский, Киевский и Ленинградский. Изменения также произойдут на вокзалах в Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, в Сочи (Олимпийский парк), Калининграде (Калининград-Южный).

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.