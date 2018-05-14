Первые экскурсионные автобусные маршруты откроют в Туле

14.05.18 15:26

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Туле разработали экскурсионные маршруты для знакомства гостей с достопримечательностями города, презентация первого городского эскурсионного автобуса пройдет 19 мая в рамках туристического праздника, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Экскурсионный автобус будет курсировать по улицам Тулы и знакомить туляков и гостей города с достопримечательностями. Экскурсии будут проходить каждый час, с 11 до 16 часов, по субботам и воскресеньям. Стоимость экскурсии будет равна стоимости проезда в общественном транспорте - 20 рублям", - отметили в пресс-службе.

Сам туристический праздник пройдет на территории Тульского кремля. Он начнется с концертной программы. Для гостей будут организованы бесплатные мастер-классы по росписи филимоновской игрушки и игрушек из спрессованной бумаги. Участники мероприятия смогут самостоятельно "напечатать" настоящий тульский пряник.

Гости праздника примут участие в традиционном тульском чаепитии - соберутся за трехсотлитровым тульским самоваром с любимыми тульскими сладостями и песнями под знаменитую тульскую гармонь.

Любители оригинальных фотографий смогут сфотографироваться на фоне кремля, сделанного из гигантских бумажных деталей конструктора "лего".

Весь день будут работать выставки-продажи сладких гастрономических брендов, сувениров и оригинальных игрушек, на сцене - выступать артисты тульской эстрады, а на тематических площадках - развлекать артисты уличных театров.

Как сообщалось, Тульская область вошла в десятку лучших российских регионов по развитию туризма. Всего действует 226 туристических маршрутов по региону и 114 межрегиональных туристических маршрутов. В 2017 году Тульскую область с туристическими целями посетили более 650 тыс. человек, что на 12% больше, чем в 2016 году. Еще более 3 млн человек побывали в регионе в однодневных поездках с различными целями, в том числе экскурсионной.